Министр обороны США Пит Хегсет отдал распоряжение Киберкомандованию прекратить все наступательные кибероперации против России, как сообщает специализированное издание Record.
При этом данное решение не затрагивает деятельность Агентства национальной безопасности (АНБ), которое продолжит выполнять свои разведывательные функции.
Согласно информации источников, указание министра было оперативно передано командующему Киберкомандования генералу Тимоти Хо, который проинформировал руководство организации о новых указаниях. Это решение рассматривается как шаг к нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой.
Таким образом, прекращение наступательных киберопераций может свидетельствовать о желании США пересмотреть свою стратегию в отношении России и наладить более конструктивный диалог.
Ранее исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан заявил, что США сменили свой курс, чтобы возобновить переговоры с Россией по украинскому конфликту. Он сообщил, что прекращение огня без мирного соглашения не принесет результатов.