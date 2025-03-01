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«Киевский клоун плохо сыграл свою роль»: В Совфеде прокомментировали скандал в Белом доме

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас назвал Владимира Зеленского «плохо сыгравшим свою роль клоуном», которого президент США Дональд Трамп выставил за дверь за плохое поведение и неуважение к Штатам.

Источник: Life.ru

«Киевский клоун плохо сыграл свою роль “президента” в Белом доме и его выставили вон за плохое поведение и неуважение к США. Блестящий результат», — написал Клишас в телеграм-канале.

Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому лидеру. Конфликт начался с того, что Джей Ди Вэнс заявил, что из-за политики киевского режима в стране почти не осталось мужчин. Затем Трамп уличил Зеленского в неблагодарности. При этом Зеленский настаивал, что Киев не желает прекращения огня. Из-за перепалки сделка по минералам сорвалась.