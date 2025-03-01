WP: США могут остановить военную помощь Украине

Приостановка поставок оружия Украине может быть распространена на радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты, сказал источник WP. Он также опроверг предположение о том, что спор Дональда Трампа и Владимира Зеленского был преднамеренным.
28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спор, говоря об урегулировании российско-украинского конфликта. Fox News сообщал, что американская сторона попросила президента Украины покинуть Белый дом. Пресс-конференция по итогам переговоров была отменена, подписание сделки по редкоземельным металлам сорвано.