Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине акцентировали внимание на необходимости поддержания стабильности на Корейском полуострове и рассмотрели меры по обеспечению безопасности в Северо-Восточной Азии.
Кроме того, стороны подтвердили намерение провести очередные раунды российско-китайских консультаций по стратегической безопасности с участием министра иностранных дел КНР Ван И.
В ходе встречи обсуждалось взаимодействие в рамках существующих двусторонних форматов, включая вопросы общественной безопасности, юстиции и правопорядка, которые будут затронуты в дальнейшем диалоге с представителями китайского руководства.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что российский лидер Владимир Путин лично контролирует реализацию договоренностей с Китаем.