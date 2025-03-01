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Шойгу и Си Цзиньпин отменили важность стабильности на Корейском полуострове

Стороны подтвердили готовность к консультациям по стратбезопасности.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине акцентировали внимание на необходимости поддержания стабильности на Корейском полуострове и рассмотрели меры по обеспечению безопасности в Северо-Восточной Азии.

Кроме того, стороны подтвердили намерение провести очередные раунды российско-китайских консультаций по стратегической безопасности с участием министра иностранных дел КНР Ван И.

В ходе встречи обсуждалось взаимодействие в рамках существующих двусторонних форматов, включая вопросы общественной безопасности, юстиции и правопорядка, которые будут затронуты в дальнейшем диалоге с представителями китайского руководства.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что российский лидер Владимир Путин лично контролирует реализацию договоренностей с Китаем.