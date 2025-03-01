Трамп назвал условия переговоров с Киевом: «США не хотят играть в игры»

«Он (Зеленский. — РБК) должен сказать: “Я хочу заключить мир”. Он не должен стоять и говорить “Путин это, Путин то”, все эти негативные вещи. Ему нужно сказать “Я хочу заключить мир, я не хочу больше воевать, люди умирают”, — сказал он.