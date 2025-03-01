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Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп настаивает на немедленном прекращении огня на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами.

Источник: Life.ru

«Я хочу, чтобы это закончилось немедленно, я хочу прекращения огня сейчас», — сказал Трамп.

Американский лидер уверен, что мира можно добиться прямо сейчас.

Напомним, встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне закончилась скандалом: политики устроили перепалку перед камерами, а американский лидер обвинил экс-комика в нежелании заключать мир. В итоге стороны не подписали согласованный договор по редкоземельным ресурсам, а лидер киевского режима вынужден был досрочно покинуть Белый дом.