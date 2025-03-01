Зеленский отказался извиняться перед Трампом

«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — заявил он.
Зеленский также отказался извиняться в эфире американского телеканала за свои действия в Белом доме, но допустил, что произошедшее «не пошло на пользу» обеим сторонам.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.