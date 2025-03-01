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Зеленский отказался извиняться перед Трампом

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом так и не понял, что он сделал не так на встрече в Белом доме. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Источник: © РИА Новости

«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — заявил он.

Зеленский также отказался извиняться в эфире американского телеканала за свои действия в Белом доме, но допустил, что произошедшее «не пошло на пользу» обеим сторонам.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

Трамп Дональд