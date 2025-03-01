С Путиным легче: Трамп больше не хочет говорить с Зеленским после перепалки в Белом доме

Напомним, конфликт во время визита Зеленского в Белом доме вспыхнул, когда сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что из-за политики властей на Украине почти не осталось мужчин. Затем Дональд Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности. Несмотря на это, Зеленский подчёркивал, что Киев не собирается прекращать огонь. В результате этой напряжённой перепалки сделка по полезным ископаемым не состоялась.