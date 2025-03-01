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FT: Зеленский после перепалки с Трампом поговорил с Макроном и Рютте

Трамп рассказал, что Зеленский после перепалки хотел вернуться, но это неприемлемо.
Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому сразу после его напряженного обмена репликами с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец. Советник французского президента подтвердил факт разговора.

Кроме того, Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Перепалка с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перед началом переговоров в Белом доме, где планировалось подписание соглашения о разработке украинских полезных ископаемых. Однако после конфликта сделка сорвалась, а Зеленский покинул Белый дом без комментариев.

Позже Трамп заявил, что украинский лидер не проявил готовности к мирному урегулированию конфликта и продемонстрировал неуважение к США. Он подчеркнул, что Зеленский может вернуться к переговорам, когда будет готов говорить о мире. Однако после попытки возобновить диалог Трамп отверг инициативу Киева, заявив журналистам у Белого дома, что пока не видит такой возможности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Зеленский открыто угрожал Трампу во время перепалки в Белом доме.