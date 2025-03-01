FT: Зеленский после перепалки с Трампом поговорил с Макроном и Рютте

Позже Трамп заявил, что украинский лидер не проявил готовности к мирному урегулированию конфликта и продемонстрировал неуважение к США. Он подчеркнул, что Зеленский может вернуться к переговорам, когда будет готов говорить о мире. Однако после попытки возобновить диалог Трамп отверг инициативу Киева, заявив журналистам у Белого дома, что пока не видит такой возможности.