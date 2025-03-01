FT: Зеленский после перепалки с Трампом поговорил с Макроном и Рютте

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому сразу после его напряженного обмена репликами с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец. Советник французского президента подтвердил факт разговора.
Кроме того, Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Перепалка с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перед началом переговоров в Белом доме, где планировалось подписание соглашения о разработке украинских полезных ископаемых. Однако после конфликта сделка сорвалась, а Зеленский покинул Белый дом без комментариев.
Позже Трамп заявил, что украинский лидер не проявил готовности к мирному урегулированию конфликта и продемонстрировал неуважение к США. Он подчеркнул, что Зеленский может вернуться к переговорам, когда будет готов говорить о мире. Однако после попытки возобновить диалог Трамп отверг инициативу Киева, заявив журналистам у Белого дома, что пока не видит такой возможности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Зеленский открыто угрожал Трампу во время перепалки в Белом доме.