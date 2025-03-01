США могут свернуть всю военную помощь Украине после перепалки Зеленского и Трампа

Напомним, встреча состоялась 28 февраля. Президент США попытался убедить главу украинского режима остановить кровопролитие, но Зеленский настаивал на своём. В итоге, столкнувшись с недовольством администрации Трампа, Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение по редкоземельным ресурсам так и не было подписано.