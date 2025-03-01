США могут свернуть всю военную помощь Украине после перепалки Зеленского и Трампа

По данным The Washington Post, Трамп после напряжённого разговора с Зеленским даже «выгнал его из Белого дома» и заявил о возможном прекращении всей военной помощи Украине.
Основной причиной ссоры стало обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственности, утверждая, что его действия могут привести к эскалации конфликта и даже спровоцировать глобальный кризис, угрожающий мировой безопасности.
Напомним, встреча состоялась 28 февраля. Президент США попытался убедить главу украинского режима остановить кровопролитие, но Зеленский настаивал на своём. В итоге, столкнувшись с недовольством администрации Трампа, Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение по редкоземельным ресурсам так и не было подписано.