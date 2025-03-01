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США могут свернуть всю военную помощь Украине после перепалки Зеленского и Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность полного прекращения военных поставок на Украину. Это решение стало реакцией на недавний конфликт между главой Белого дома и Владимиром Зеленским.

Источник: Life.ru

По данным The Washington Post, Трамп после напряжённого разговора с Зеленским даже «выгнал его из Белого дома» и заявил о возможном прекращении всей военной помощи Украине.

Основной причиной ссоры стало обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственности, утверждая, что его действия могут привести к эскалации конфликта и даже спровоцировать глобальный кризис, угрожающий мировой безопасности.

Напомним, встреча состоялась 28 февраля. Президент США попытался убедить главу украинского режима остановить кровопролитие, но Зеленский настаивал на своём. В итоге, столкнувшись с недовольством администрации Трампа, Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение по редкоземельным ресурсам так и не было подписано.