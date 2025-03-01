Трамп: Украине предстоит завершить конфликт с Россией

Американский президент также отметил, что не заинтересован в затягивании боевых действий. Он призвал к завершению конфликта, подчеркивая, что либо необходимо остановить его, либо оставить все как есть и наблюдать за дальнейшими событиями. Трамп выразил обеспокоенность тем, что Зеленский, по его мнению, хочет продолжать военные действия, в то время как США стремятся к миру и прекращению насилия.