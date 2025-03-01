Трамп: Украине предстоит завершить конфликт с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить диалог с Владимиром Зеленским, однако при условии, что украинский лидер прекратит критику в адрес российского президента Владимира Путина и четко обозначит свои намерения по мирному урегулированию конфликта.
Трамп подчеркнул, что Зеленскому следует заявить: «Я хочу заключить мир», вместо того чтобы сосредотачиваться на негативных высказываниях о Путине. По его мнению, украинский народ страдает, и Зеленский должен осознать, что у него нет сильных позиций для продолжения конфликта.
«Он должен сказать: “Я хочу заключить мир”. Ему не нужно стоять и говорить про Путина — это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: “Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну”», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами по итогам встречи с Зеленским в Белом доме.
Американский президент также отметил, что не заинтересован в затягивании боевых действий. Он призвал к завершению конфликта, подчеркивая, что либо необходимо остановить его, либо оставить все как есть и наблюдать за дальнейшими событиями. Трамп выразил обеспокоенность тем, что Зеленский, по его мнению, хочет продолжать военные действия, в то время как США стремятся к миру и прекращению насилия.
Напомним, что после напряженной встречи с Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом, украинского президента попросили покинуть Белый дом.