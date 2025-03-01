Премьер Италии созвала срочный саммит США и ЕС по ситуации на Украине

Цель саммита, по словам Мелони, — обсудить, как справиться с вызовами, связанными с Украиной, и предотвратить дальнейшие расколы на Западе.
«Каждый раскол на Западе ослабляет нас всех и выгоден тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации», — сказала она.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отказался извиняться за грубую перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Также киевский лидер отметил, что Украина хочет закончить конфликт, но «надо понимать, что это война за свободу и жизни украинцев».