Премьер Италии созвала срочный саммит США и ЕС по ситуации на Украине

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отказался извиняться за грубую перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Также киевский лидер отметил, что Украина хочет закончить конфликт, но «надо понимать, что это война за свободу и жизни украинцев».