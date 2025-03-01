CBS: Трамп не желает говорить с Зеленским после перепалки

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в продолжении диалога с Владимиром Зеленским, несмотря на настойчивые попытки украинской стороны восстановить контакт.
Об этом сообщила журналистка CBS в соцсети X*.
По ее данным, после напряженной встречи в Вашингтоне украинские чиновники отчаянно добиваются возобновления обсуждений, однако Белый дом не реагирует.
Переговоры между Трампом и Зеленским, состоявшиеся в пятницу, переросли в конфликт. Как передает Fox News, американский лидер прервал встречу и фактически выгнал украинского президента, почувствовав с его стороны неуважение. В результате запланированное соглашение о редкоземельных металлах между США и Украиной было отменено.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить диалог с Владимиром Зеленским, однако при условии, что украинский лидер прекратит критику в адрес российского президента Владимира Путина и четко обозначит свои намерения по мирному урегулированию конфликта.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.