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CBS: Трамп не желает говорить с Зеленским после перепалки

Украинские чиновники после перепалки в отчаянии добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в продолжении диалога с Владимиром Зеленским, несмотря на настойчивые попытки украинской стороны восстановить контакт.

Об этом сообщила журналистка CBS в соцсети X*.

По ее данным, после напряженной встречи в Вашингтоне украинские чиновники отчаянно добиваются возобновления обсуждений, однако Белый дом не реагирует.

Переговоры между Трампом и Зеленским, состоявшиеся в пятницу, переросли в конфликт. Как передает Fox News, американский лидер прервал встречу и фактически выгнал украинского президента, почувствовав с его стороны неуважение. В результате запланированное соглашение о редкоземельных металлах между США и Украиной было отменено.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить диалог с Владимиром Зеленским, однако при условии, что украинский лидер прекратит критику в адрес российского президента Владимира Путина и четко обозначит свои намерения по мирному урегулированию конфликта.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.