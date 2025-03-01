CBS: Трамп не желает говорить с Зеленским после перепалки

Переговоры между Трампом и Зеленским, состоявшиеся в пятницу, переросли в конфликт. Как передает Fox News, американский лидер прервал встречу и фактически выгнал украинского президента, почувствовав с его стороны неуважение. В результате запланированное соглашение о редкоземельных металлах между США и Украиной было отменено.