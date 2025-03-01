Axios: Зеленский после перепалки с Трампом час ждал заключения сделки

Утверждается, что на тот момент Трамп и Зеленский все еще планировали пообедать и провести совместную пресс-конференцию. «Затем госсекретарь США Марко Рубио и помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц вышли из Овального кабинета, подошли к тому месту, где сидел Зеленский, и велели ему уйти», — рассказал порталу источник.