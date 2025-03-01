Премьер Италии созывает срочный саммит ЕС с участием США

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые прошли 28 февраля в Белом доме, переросли в спор из-за позиций сторон по урегулированию конфликта на Украине. Дональд Трамп позже заявил, что Вашингтон хочет мира, которого можно достичь «прямо сейчас». Владимир Зеленский, по его словам, намерен продолжать сражаться. Президент Украины в свою очередь сказал, что не сделал ничего плохого и ему не за что извиняться.