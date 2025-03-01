«Вот почему я здесь»: Зеленский признал, что Украине будет трудно без США

«Сможет ли Украина выиграть эту войну или сдержать Россию без постоянной помощи США? Нам будет трудно. Вот почему я здесь», — сказал Зеленский.
Ранее президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о возможном прекращении военной помощи Украине после скандального конфликта с Зеленским.
Экс-комик же отказался извиняться за грубую перепалку с Трампом. Напомним, встреча проходила в Вашингтоне и закончилась скандалом: американский лидер обвинил Зеленского в нежелании заключать мир. В итоге стороны не подписали согласованный договор по редкоземельным ресурсам.