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«Вот почему я здесь»: Зеленский признал, что Украине будет трудно без США

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина не сможет продолжать противостояние с Россией без поддержки США.

Источник: Life.ru

«Сможет ли Украина выиграть эту войну или сдержать Россию без постоянной помощи США? Нам будет трудно. Вот почему я здесь», — сказал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о возможном прекращении военной помощи Украине после скандального конфликта с Зеленским.

Экс-комик же отказался извиняться за грубую перепалку с Трампом. Напомним, встреча проходила в Вашингтоне и закончилась скандалом: американский лидер обвинил Зеленского в нежелании заключать мир. В итоге стороны не подписали согласованный договор по редкоземельным ресурсам.