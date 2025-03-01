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Reuters: Трамп больше не заинтересован в сделке с Украиной по ископаемым

Президент США Дональд Трамп в настоящий момент не заинтересован в пересмотре соглашения с Украиной по полезным ископаемым. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Источник: AP 2024

Ожидалось, что сделка будет подписана на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Собеседник агентства уточнил, что президент США улетел во Флориду и не планирует возвращаться в столицу в ближайшее время.

Переговоры президентов США и Украины переросли в спор, после чего досрочно прекратились из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. Fox News сообщало, что американская сторона попросила украинскую делегацию покинуть Белый дом. По информации Axios, Владимир Зеленский по окончании разговора с Дональдом Трампом еще час ожидал, чтобы подписать соглашение.

Трамп Дональд