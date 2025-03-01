Зеленский отказался извиняться перед Трампом после их перепалки

Владимир Зеленский, комментируя свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, признал, что не понимает, что именно пошло не так в ходе их общения в Белом доме.
В интервью телеканалу Fox News Зеленский заявил, что не уверен, что «сделал что-то плохое», добавив, что не собирается извиняться за свои действия, хотя и отметил, что инцидент мог негативно сказаться на обеих сторонах.
Зеленский также подчеркнул, что без поддержки США Украине будет сложно добиться победы, однако выразил уверенность в том, что Европа готова продолжать финансирование и оказывать военную помощь Киеву.
Кроме того, украинский президент указал на то, что будущее сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от решения американской стороны.
Напомним, встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась конфликтом, в результате которого американский лидер почувствовал неуважение со стороны Зеленского, после чего украинского политика попросили уйти.