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Зеленский отказался извиняться перед Трампом после их перепалки

Украинский политик признал, что без поддержки США Украине будет сложно добиться успехов в зоне конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский, комментируя свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, признал, что не понимает, что именно пошло не так в ходе их общения в Белом доме.

В интервью телеканалу Fox News Зеленский заявил, что не уверен, что «сделал что-то плохое», добавив, что не собирается извиняться за свои действия, хотя и отметил, что инцидент мог негативно сказаться на обеих сторонах.

Зеленский также подчеркнул, что без поддержки США Украине будет сложно добиться победы, однако выразил уверенность в том, что Европа готова продолжать финансирование и оказывать военную помощь Киеву.

Кроме того, украинский президент указал на то, что будущее сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от решения американской стороны.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась конфликтом, в результате которого американский лидер почувствовал неуважение со стороны Зеленского, после чего украинского политика попросили уйти.