Трамп: Зеленский не был человеком, который хочет заключить мир с Россией

Трамп подчеркнул, что он выступает за немедленное прекращение боевых действий и достижение перемирия, добавив, что прекращение огня возможно сразу, если Киев согласится на переговоры. Американский президент также высказал уверенность, что Зеленский «переоценил свои позиции» и должен незамедлительно выразить стремление к миру с Москвой.