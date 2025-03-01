Трамп: Зеленский не был человеком, который хочет заключить мир с Россией

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Владимир Зеленский не демонстрирует реальной готовности к мирному разрешению конфликта с Россией.
По словам американского лидера, украинский президент должен был бы заявить о своем намерении заключить мир, однако, по его мнению, Зеленский не проявил желания к мирным переговорам.
Трамп подчеркнул, что он выступает за немедленное прекращение боевых действий и достижение перемирия, добавив, что прекращение огня возможно сразу, если Киев согласится на переговоры. Американский президент также высказал уверенность, что Зеленский «переоценил свои позиции» и должен незамедлительно выразить стремление к миру с Москвой.
Ранее Трамп сказал, что Зеленскому следует заявить: «Я хочу заключить мир», вместо того чтобы сосредотачиваться на негативных высказываниях о Путине.