На Южном Урале расширяют систему долговременного ухода

На эти цели направят около 498 млн рублей из федерального и областного бюджетов, сообщает региональный минсоц.
По поручению губернатора Алексея Текслера из регионального бюджета дополнительно выделено 359 млн рублей. С 2025 года услуги помощников по уходу смогут бесплатно получать граждане, находящиеся на надомном обслуживании в соцучреждениях и требующие постоянной помощи. Ранее система уже охватила ветеранов ВОВ, участников СВО и их семьи (с 2024 года).
«Очень важно, что система долговременного ухода постепенно внедряется на всей территории Челябинской области. Если раньше альтернативы стационарным учреждениям не существовало, то теперь южноуральцы пожилого возраста и инвалиды могут как можно дольше оставаться дома, в привычных для себя условиях, при этом получая бесплатные услуги помощника по уходу», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.
По данным ведомства, в 2022 году услуги получили 507 человек. В 2025-ом 571 человек будет обслуживаться за счет федерального и областного финансирования, а 475 — за счет дополнительных региональных средств.