На Южном Урале расширяют систему долговременного ухода

«Очень важно, что система долговременного ухода постепенно внедряется на всей территории Челябинской области. Если раньше альтернативы стационарным учреждениям не существовало, то теперь южноуральцы пожилого возраста и инвалиды могут как можно дольше оставаться дома, в привычных для себя условиях, при этом получая бесплатные услуги помощника по уходу», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.