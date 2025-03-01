Зеленский не стал извиняться перед Трампом за перепалку в Белом доме

Отвечая на слова Трампа о том, что Украина хочет «воевать и воевать», Зеленский заявил, что прибыл в США для заключения соглашения по ископаемым, которое может стать шагом к миру. Однако, по его мнению, мир должен быть надежным и опираться на прочные защитные механизмы, даже если речь не идет о вступлении в НАТО.