Зеленский: решение об отставке могут принять только граждане Украины

После звучавших в США требований покинуть пост президента на фоне неудачи в Белом доме, Владимир Зеленский заявил, что вопрос его отставки может решать только народ Украины.
В интервью Fox News он подчеркнул, что каждая страна самостоятельно выбирает своего лидера, и, как американцы голосуют за президента США, так и украинцы сами определяют будущее своей страны.
Зеленский также отметил, что, если кто-то им недоволен, он готов принять это мнение, но решение остается за гражданами Украины.
Ранее Владимир Зеленский, комментируя свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, признал, что не понимает, что именно пошло не так в ходе их общения в Белом доме.