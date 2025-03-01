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Зеленский: решение об отставке могут принять только граждане Украины

Он подчеркнул, что каждая страна самостоятельно выбирает своего лидера.

Источник: Аргументы и факты

После звучавших в США требований покинуть пост президента на фоне неудачи в Белом доме, Владимир Зеленский заявил, что вопрос его отставки может решать только народ Украины.

В интервью Fox News он подчеркнул, что каждая страна самостоятельно выбирает своего лидера, и, как американцы голосуют за президента США, так и украинцы сами определяют будущее своей страны.

Зеленский также отметил, что, если кто-то им недоволен, он готов принять это мнение, но решение остается за гражданами Украины.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, признал, что не понимает, что именно пошло не так в ходе их общения в Белом доме.