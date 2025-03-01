ФБР вернуло Трампу вещи, изъятые во время обыска в Мар-а-Лаго в 2022 году

«ФБР возвращает президенту его собственность, которая была изъята во время незаконных и нелегальных рейдов», — приводит его слова пресс-пул Белого дома. «Сегодня мы забираем коробки и грузим их на [президентский] самолет Air Force One», — добавил он.
В свою очередь Трамп заявил, что обыск был политической провокацией в его отношении. «Справедливость наконец-то восторжествовала. Я не сделал ничего плохого. Это была всего лишь атака на политического оппонента, которая, очевидно, не сработала. Теперь справедливость в нашей стране будет восстановлена», — цитирует пресс-пул заявление американского лидера.
Сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе 2022 года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа. 27 из них находились в кабинете, еще 75 — в кладовой. На 17 из них стоял гриф «совершенно секретно».
В июне 2023 года суд в Майами предъявил Трампу обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу грозило до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Сам обвиняемый утверждал, что не успел вернуть документы из-за спешки и сильной загруженности делами. В июле 2024 года все обвинения по уголовному делу Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов были отклонены. В постановлении судьи Эйлин Кэннон уточнялось, что обвинения против Трампа снимаются в связи с тем, что «назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение о назначениях Конституции США».
Телеканал CNN сообщал, что американский лидер получит назад секретные документы, а также ряд других вещей, например предметы гардероба, подарки, поздравительные открытки, вырезки из газет и изображения канадской певицы Селин Дион.