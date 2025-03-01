В администрации Трампа заявили, что он не заинтересован в сделке с Киевом по ресурсам

«Трамп не желает возобновлять украинскую сделку по полезным ископаемым на данном этапе», — указано в публикации.
Как сообщает издание, сразу после выхода из Белого дома украинская делегация начала умолять о заключении соглашения. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что договор о минералах между США и Украиной пока не подписали.
Напомним, что Зеленский отказался от прекращения огня в ответ на предложение Трампа. После перепалки киевского главу попросили покинуть Белый дом. После этого администрация Украины прождала ещё час в надежде, что Трамп передумает. Вместе с тем Зеленский отметил, что будущее соглашения по минеральным ресурсам Украины сейчас зависит от США.