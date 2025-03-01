Ким Чен Ын передал «боевой привет» Путину

«Товарищ президент Путин попросил передать товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ён почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — информирует ЦТАК.
Встреча прошла в дружественной, товарищеской атмосфере, отметило агентство. Путин выразил благодарность за то, что КНДР поддерживает Россию, сообщило ЦТАК. По его информации, на встрече президент РФ указал, что две страны объединяют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы».
Путин сказал, что 2024 год стал историческим для двусторонних отношений, поскольку в июне был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин принял в Кремле Ли Хи Ёна.