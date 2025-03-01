Ким Чен Ын передал «боевой привет» Путину

Встреча прошла в дружественной, товарищеской атмосфере, отметило агентство. Путин выразил благодарность за то, что КНДР поддерживает Россию, сообщило ЦТАК. По его информации, на встрече президент РФ указал, что две страны объединяют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы».