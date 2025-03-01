Глава Минфина США Бессент: Зеленский заранее готовил конфликт с Трампом и Вэнсом

По словам министра финансов, среди членов Демократической партии США есть те, кто считает, что Трамп и Вэнс специально затеяли конфликт с Зеленским для его дискредитации.
«Думаю, Зеленский изначально стремился к этому, но удивился резкому ответу», — сказал Бессент.
Он также заявил, что был потрясён поведением Зеленского перед камерами.
Ранее, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский также высказал мнение о подготовке Зеленского к провокации. Политик считает, что киевский лидер прибыл в США без конкретного плана по сделке, чтобы устроить шоу для всех.
Напомним, что после перепалки Зеленский досрочно покинул Белый дом, а совместная пресс-конференция с Трампом была отменена. Подписание сделки по редкоземельным металлам в итоге не состоялось. Американский лидер заявил, что Киев не готов к миру и пока не желает говорить с Зеленским.