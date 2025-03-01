Глава Минфина США Бессент: Зеленский заранее готовил конфликт с Трампом и Вэнсом

Напомним, что после перепалки Зеленский досрочно покинул Белый дом, а совместная пресс-конференция с Трампом была отменена. Подписание сделки по редкоземельным металлам в итоге не состоялось. Американский лидер заявил, что Киев не готов к миру и пока не желает говорить с Зеленским.