Зеленский после перепалки с Трампом объяснил свое поведение чувствами

На встрече в Овальном кабинете Трамп указал на отсутствие у Украины стратегических преимуществ в текущем конфликте и недостаток военных ресурсов. Зеленский отметил, что такие заявления, как о разрушении Украины и массовых потерях среди гражданского населения, вызывают у него вопросы о дружбе между двумя странами.