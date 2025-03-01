Зеленский после перепалки с Трампом объяснил свое поведение чувствами

Владимир Зеленский, комментируя свою недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, однако он продолжил выражать недовольство по поводу позиции американских властей, пишет РИА Новости.
На встрече в Овальном кабинете Трамп указал на отсутствие у Украины стратегических преимуществ в текущем конфликте и недостаток военных ресурсов. Зеленский отметил, что такие заявления, как о разрушении Украины и массовых потерях среди гражданского населения, вызывают у него вопросы о дружбе между двумя странами.
Несмотря на возникшие разногласия, Зеленский выразил надежду на восстановление отношений с Трампом. Он подчеркнул, что эти отношения имеют историческое значение и основаны на крепкой связи между народами Украины и США.
Встреча между Трампом и Зеленским, состоявшаяся в Вашингтоне, закончилась конфликтом, в результате которого американский лидер почувствовал неуважение и «вышвырнул» украинского президента. В результате этого инцидента было отменено подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом, что добавило напряженности в двусторонние отношения.