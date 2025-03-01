«Дьявольская сущность»: Захарова оценила поведение Зеленского на встрече с Трампом

«Трамп же сказал, что может быть очень жёстким, но хочет урегулировать ситуацию. Но, думаю, состояние Зеленского, его дьявольская сущность, превзошла даже самые смелые ожидания Белого дома», — сказала она в беседе с изданием Kp.ru.