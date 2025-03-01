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«Дьявольская сущность»: Захарова оценила поведение Зеленского на встрече с Трампом

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова прокомментировала поведение Владимира Зеленского на скандальной встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Трамп же сказал, что может быть очень жёстким, но хочет урегулировать ситуацию. Но, думаю, состояние Зеленского, его дьявольская сущность, превзошла даже самые смелые ожидания Белого дома», — сказала она в беседе с изданием Kp.ru.

Ранее в своих социальных сетях Захарова отметила заявление Зеленского о том, что Киев остался в одиночестве в 2022 году. Представитель МИД РФ назвала это «самой большой ложью» и удивилась, как Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс «не вмазали» ему.

Напомним, Зеленский поругался с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом прямо в Овальном кабинете в прямом эфире. Из-за этого сделка по полезным ископаемым не состоялась.