Axios: Зеленский после перепалки с Трампом ещё час ждал подписания сделки

После конфликта между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом украинская делегация провела около часа в ожидании, надеясь на подписание сделки по ресурсам. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на информацию от высокопоставленного американского чиновника.
По данным источника, делегация из Киева находилась в соседней комнате, продолжая надеяться на успешное завершение переговоров о соглашении, касающемся минералов. Однако напряжённая атмосфера после перепалки между лидерами двух стран оставила свои следы на ходе встреч.
Несмотря на ожидания украинской стороны, подписание сделки так и не состоялось.
Напомним, Зеленского попросили покинуть Белый дом после напряженной дискуссии с Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом. Трамп выразил сомнения в возможности продуктивного сотрудничества с Зеленским, обвинив его в неуважении, а Вэнс — в неблагодарности.