Axios: Зеленский после перепалки с Трампом ещё час ждал подписания сделки

После конфликта между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом украинская делегация провела около часа в ожидании, надеясь на подписание сделки по ресурсам. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на информацию от высокопоставленного американского чиновника.