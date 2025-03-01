Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан! Это особое время в духовной жизни нашего народа. В дни поста Ораза на первый план выходят такие непреходящие ценности, как терпение и скромность, сострадание и милосердие. Люди помогают нуждающимся, занимаются благотворительностью. Все это исходит из гуманистических идеалов ислама. Для нашего народа религия и традиции — неразрывно связанные понятия, которые взаимно дополняют друг друга, призывая к добру и созиданию. Весьма символично, что в этом году начало месяца Рамазан совпало с Днем благодарности. Глубокие по содержанию и созвучные по смыслу, эти праздники способствуют укреплению единства нашего народа. Желаю всем здоровья и благополучия! Пусть сбудутся ваши светлые помыслы и устремления!» — пожелал президент Казахстана.