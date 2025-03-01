Бывший глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью ТАСС, что европейские власти все хуже справляются с проблемами граждан, что усиливает общественное недовольство и может привести к массовым протестам.
По ее словам, причины возмущения охватывают не только вопросы миграции, но и высокие налоги, коррупцию, а также сбои в социальной сфере. В качестве примера она привела сложности с доступом к медицинским услугам в Германии и Австрии. Пока протест остается в рамках парламентской борьбы, однако со временем он может выйти на улицы.
Кнайсль также отметила, что все партии в Евросоюзе испытывают проблемы не только с привлечением избирателей, но и с поиском кадров, готовых работать в политике. Она подчеркнула, что система устроена так, что неподкупным политикам становится сложно продолжать карьеру, а сама политика в Европе все больше превращается в бизнес, где главной целью становится личная выгода и установление полезных связей.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила недовольство по поводу комплиментарных заявлений Дональда Трампа в адрес России, расценив это как признак отчуждения от европейских союзников.