Кнайсль: рост недовольства в Европе может привести к уличным протестам

Кнайсль также отметила, что все партии в Евросоюзе испытывают проблемы не только с привлечением избирателей, но и с поиском кадров, готовых работать в политике. Она подчеркнула, что система устроена так, что неподкупным политикам становится сложно продолжать карьеру, а сама политика в Европе все больше превращается в бизнес, где главной целью становится личная выгода и установление полезных связей.