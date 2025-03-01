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Канада выразила поддержку Украине после встречи Зеленского с Трампом

Президент Чехии тоже заявил, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о поддержке Украины на фоне напряженной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X*.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли также сообщила, что обсудила ситуацию с украинским коллегой Андреем Сибигой. Она заверила, что Оттава продолжит оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

Президент Чехии Петр Павел после встречи Зеленского и Трампа подчеркнул, что его страна теперь поддерживает Украину даже больше, чем раньше. Он также отметил, что пришло время для Европы усилить свою роль в ситуации.

Напомним, переговоры Зеленского с Трампом в Вашингтоне завершились скандалом. По данным Fox News, встреча быстро переросла в конфликт, и американский лидер «вышвырнул» украинского президента, почувствовав неуважение. В результате соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов было отменено.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя свою недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, однако он продолжил выражать недовольство по поводу позиции американских властей.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.