Канада выразила поддержку Украине после встречи Зеленского с Трампом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о поддержке Украины на фоне напряженной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X*.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли также сообщила, что обсудила ситуацию с украинским коллегой Андреем Сибигой. Она заверила, что Оттава продолжит оказывать Киеву всестороннюю поддержку.
Президент Чехии Петр Павел после встречи Зеленского и Трампа подчеркнул, что его страна теперь поддерживает Украину даже больше, чем раньше. Он также отметил, что пришло время для Европы усилить свою роль в ситуации.
Напомним, переговоры Зеленского с Трампом в Вашингтоне завершились скандалом. По данным Fox News, встреча быстро переросла в конфликт, и американский лидер «вышвырнул» украинского президента, почувствовав неуважение. В результате соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов было отменено.
Ранее Владимир Зеленский, комментируя свою недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, однако он продолжил выражать недовольство по поводу позиции американских властей.
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