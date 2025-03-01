Зеленский заявил о своем уважении к Трампу на фоне конфликта в Белом доме

Владимир Зеленский в интервью Fox News подчеркнул, что испытывает уважение к американскому народу и президенту США Дональду Трампу.
По его словам, Украина не допустила никаких ошибок, которые могли бы вызвать недовольство Вашингтона.
Тем временем сам Трамп придерживается иной позиции. Он уверен, что во время переговоров в Белом доме Зеленский зашел слишком далеко, что и привело к напряженной ситуации между лидерами.
Ранее стало известно, что после конфликта между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом украинская делегация провела около часа в ожидании, надеясь на подписание сделки по ресурсам.