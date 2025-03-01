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Рубио: Европа хотела бы, чтобы украинский конфликт продолжался еще год

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Европа хотела бы, чтобы конфликт на Украине продолжался еще год, надеясь таким образом ослабить Россию. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: AP 2024

«Я спрашивал, в чем заключается европейский план по завершению войны. И министр иностранных дел одной страны сказал мне, что план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, чтобы Россия оказалась ослабленной до такой степени, что просила бы мира. Это не очень реалистичный план, на мой взгляд», — сказал руководитель Госдепа, не уточнив, с министром какой именно европейской страны он беседовал.

Рубио также прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая поддержала Зеленского после скандала в Белом доме и утверждала, что «свободному миру нужен новый лидер», роль которого «должны примерить европейцы».

«Я слышал комментарии лидера ЕС, заявившей о необходимости нового лидера свободного мира. Эти люди играют в глупые игры и выступают с подобными заявлениями. Какой у них план завершения [конфликта]? Единственный человек, который реально пытается положить конец этому конфликту, это президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», — сказал Рубио, отметив, что все еще верит в возможность прекращения боевых действий.

ЕС