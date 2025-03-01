Рубио: Европа хотела бы, чтобы украинский конфликт продолжался еще год

«Я спрашивал, в чем заключается европейский план по завершению войны. И министр иностранных дел одной страны сказал мне, что план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, чтобы Россия оказалась ослабленной до такой степени, что просила бы мира. Это не очень реалистичный план, на мой взгляд», — сказал руководитель Госдепа, не уточнив, с министром какой именно европейской страны он беседовал.