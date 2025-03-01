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Обед, предназначенный для Зеленского, съели сотрудники Белого дома

Это произошло после того, как Зеленский покинул Белый дом после перепалки с Трампом.

Источник: Аргументы и факты

После неожиданного завершения встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, запланированный для украинской делегации обед оказался не востребован.

По данным Sky News, Трамп пригласил сотрудников Белого дома воспользоваться угощением, изначально предназначенным для переговоров с Зеленским.

Напомним, после конфликта между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом украинская делегация провела около часа в ожидании, надеясь на подписание сделки по ресурсам.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя свою недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, однако он продолжил выражать недовольство по поводу позиции американских властей.