Обед, предназначенный для Зеленского, съели сотрудники Белого дома

После неожиданного завершения встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, запланированный для украинской делегации обед оказался не востребован.
По данным Sky News, Трамп пригласил сотрудников Белого дома воспользоваться угощением, изначально предназначенным для переговоров с Зеленским.
Напомним, после конфликта между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом украинская делегация провела около часа в ожидании, надеясь на подписание сделки по ресурсам.
Ранее Владимир Зеленский, комментируя свою недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, однако он продолжил выражать недовольство по поводу позиции американских властей.