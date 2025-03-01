МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям о возможности включить казахстанские фирмы в пакет санкций, Казахстан не присоединяется к антироссийским санкциям, но настроен на защиту интересов казахстанских компаний, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
Ранее специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан заявлял, что некоторые казахстанские компании могут попасть в очередные пакеты санкций, направленных против России.
«Мы изучаем этот вопрос. Наша страна действует строго в рамках международного права. Как известно, Казахстан неоднократно и предельно четко заявлял о неприсоединении к антироссийским санкциям. В то же время руководство страны выступает в защиту собственных законных экономических интересов и казахстанских компаний, которые не хотят попасть под санкции», — заявил Абаев.