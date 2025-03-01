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Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с началом священного месяца Рамадан

Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с началом священного месяца Рамадан.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях поздравил мусульман республики с началом священного месяца Рамадан, пожелав им здоровья и благополучия.

«Впереди — время поста и усердной молитвы. Время, когда укрепляется наша вера, когда мы заботимся о ближних, желаем мира и добра всем вокруг. Пусть месяц Рамадан принесет всем нам силу и мудрость, поможет обрести духовную опору. Пусть Всевышний благословит каждого из вас. Здоровья и благополучия вам и вашим близким! Хуш киләһең, Рамаҙан!» — написал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что Рамадан завершится в конце марта, в связи с чем жителей Башкирии ожидает дополнительный выходной день.

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