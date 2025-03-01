Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с началом священного месяца Рамадан.

«Впереди — время поста и усердной молитвы. Время, когда укрепляется наша вера, когда мы заботимся о ближних, желаем мира и добра всем вокруг. Пусть месяц Рамадан принесет всем нам силу и мудрость, поможет обрести духовную опору. Пусть Всевышний благословит каждого из вас. Здоровья и благополучия вам и вашим близким! Хуш киләһең, Рамаҙан!» — написал Радий Хабиров.