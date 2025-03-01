С Днем благодарности поздравил казахстанцев президент

По его словам, этот светлый праздник олицетворяет нашу взаимную признательность, солидарность и уважение друг к другу.
Единство и сплоченность, беззаветная любовь к родной земле испокон веков помогали нашему народу преодолевать самые трудные испытания и вызовы. Эти основополагающие ценности стали неотъемлемой частью нашей общенациональной идентичности.
Президент отметил, что сегодня перед нами стоят масштабные задачи по реализации системных и всесторонних реформ.
«Важно, чтобы все граждане в полной мере осознавали свою долю ответственности за судьбу страны. Только вместе мы сможем достичь успехов на пути построения справедливого и гармоничного общества», — считает глава государства.
С 1 марта 2016 года жители нашей страны ежегодно встречают День благодарности, когда принято говорить «спасибо» близким и далеким.