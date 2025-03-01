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С Днем благодарности поздравил казахстанцев президент

1 марта 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

По его словам, этот светлый праздник олицетворяет нашу взаимную признательность, солидарность и уважение друг к другу.

Единство и сплоченность, беззаветная любовь к родной земле испокон веков помогали нашему народу преодолевать самые трудные испытания и вызовы. Эти основополагающие ценности стали неотъемлемой частью нашей общенациональной идентичности.

Касым-Жомарт Токаев
президент Казахстана

Президент отметил, что сегодня перед нами стоят масштабные задачи по реализации системных и всесторонних реформ.

«Важно, чтобы все граждане в полной мере осознавали свою долю ответственности за судьбу страны. Только вместе мы сможем достичь успехов на пути построения справедливого и гармоничного общества», — считает глава государства.

С 1 марта 2016 года жители нашей страны ежегодно встречают День благодарности, когда принято говорить «спасибо» близким и далеким.

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