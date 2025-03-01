Reuters узнал, что Израиль лоббирует сохранение баз России в Сирии

Позиция Вашингтона по этому вопросу остается неясной. Но источники Reuters отметили, что некоторые чиновники из США, когда Израиль представил свое видение, заявили, что Турция как член НАТО была бы лучшим гарантом безопасности для Тель-Авива. Представители Израиля с этим не согласились.