Радий Хабиров подписал в феврале важные законы: подробности.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии подписал в феврале 2025 года ряд важных законов и указов. Кого они касаются и в чем их суть — в обзоре «Башинформа».

Кадровый проект для героев

Одним из главных февральских документов, подписанных руководителем региона, стал указ о реализации в республике программы «Герои Башкортостана». Ее цель — подготовить новое поколение управленцев из числа военнослужащих СВО. О старте кадрового проекта Радий Хабиров объявил 24 февраля. Он стал продолжением федерального проекта «Время героев». По республиканской программе из числа участников СВО будут готовить управленцев для работы в органах власти и на предприятиях.

Указом Главы республики от 12 февраля утверждены положение и состав Общественного совета программы «Герои Башкортостана». Совет возглавил Радий Хабиров. В состав Совета вошли и. о. руководителя администрации Главы РБ Азат Бадранов, руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина, Герои России, участники СВО, журналисты, общественники, депутаты и другие.

Подать заявку на участие в программе могут все участники спецоперации со средним профессиональным или высшим образованием. Для это нужно зарегистрироваться на сайте героибашкортостана.рф и пройти тестирование. Те, у кого будут самые высокие результаты, смогут пройти обучение и стажировки под руководством опытных наставников и получат предложения о работе.

Исключили из списка стратегических

В Башкирии внесены изменения в список стратегических предприятий республики. 6 февраля Радий Хабиров исключил из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ Башкортостана ОАО «Башкирское речное пароходство». Указ Главы Башкирии об этом уже вступил в силу.

Новый министр

24 февраля Радий Хабиров своим указом освободил от занимаемой должности главу минторга республики Алексея Гусева по собственному желанию. Новым министром торговли и услуг РБ Глава назначил Азата Аскарова. До своего назначения он был представителем Башкирии при Торгпредстве России в Узбекистане.

Также по распоряжению руководителя региона Алексей Гусев на общественных началах назначен советником Главы РБ по вопросам стратегического взаимодействия с бизнесом.

Материнская слава

В феврале еще 50 многодетных женщин Башкирии стали обладательницами медали «Материнская слава». По указу Главы республики от 11-го числа медалью «Материнская слава» награждены жительницы 24 районов и трех городов — Уфы, Салавата и Агидели, родившие и воспитывающие пять и более детей.

Медаль «Материнская слава» учреждена в Башкирии в 1998 году. По данным «Башинформа», награду и полагающиеся к ней 100 тысяч рублей получили уже более 9 тысяч многодетных женщин.

Изменили границы

В Архангельском районе республики изменили границы двух сельсоветов. Закон об этом, принятый Госсобранием РБ, подписал 6 февраля Глава Башкирии. В документе речь идет о деревне Устье-Бассы, которая пересекается с Бакалдинским и Тавакачевским сельскими поселениями, отчего возникали законодательные противоречия. В частности, из-за этого в Устье-Бассы невозможно было выделить для нуждающихся новые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, передал Башинформ.

Согласно новому закону часть территории Бакалдинского сельсовета передается Тавакачевскому сельсовету. Таким образом, документ устраняет несоответствие границ и призван в том числе ускорить решение жилищного вопроса.

Для поддержки инвесторов.

В Башкирии инвесторы получат существенную поддержку. Такие изменения в закон об участии республики в проектах государственно-частного партнерства подписал Радий Хабиров. Документом законодательно закрепили защиту интересов инвесторов — участников проектов ГЧП, введя несколько механизмов взаимодействия. В частности, публичный партнёр (правительство) сможет участвовать в проектах ГЧП, финансируя до 80% расходов на этапе создания объекта соглашения (капитальный грант); финансируя часть расходов на этапе его эксплуатации, включая траты на техобслуживание; возмещая недополученные частным инвестором доходы от эксплуатации объекта для обеспечения ему минимального гарантированного дохода.

По мнению депутатов Госсобрания, подключение этих вариантов господдержки станет веским аргументом в пользу инвестирования в республику.

Больше полномочий у инспекторов

В Башкирии принят закон о природоохранных рейдах. Внесенные парламентом изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях в РБ» касаются системы государственного контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Нормативный акт, подписанный Главой республики 6 февраля, устанавливает возможность проведения в природных заповедниках и нацпарках регулярных длительных рейдов. Ранее это законом не было предусмотрено. При этом многие заповедные территории республики обширны, и чтобы их контролировать, нужно время.

По новому закону инспекторы смогут в любое время отправляться в рейды, чтобы следить за порядком, предупреждать и выявлять нарушения. Также у инспекторов стало больше полномочий, теперь они могут проверять документы и транспорт. Благодаря этому экологический контроль в республике должен стать эффективнее, отмечают законодатели.

Премии школьникам…

21 февраля Радий Хабиров подписал изменения в свой ранний указ о премиях победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников. По новому указу каждый год дополнительно будут присуждать премии по 150 тысяч рублей победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников, поступившим в вузы Башкирии. В документе, опубликованном на портале правовой информации РБ, говорится, что указ Главы республики распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года.

Премии для участников олимпиад школьников и подготовивших их учителей были учреждены в республике в 2018 году. Размер выплат увеличивали в 2021 и 2024 годах. Теперь победители Всероссийской олимпиады школьников и их педагоги получают 300 тысяч рублей. Призеры ВсОШ и их учителя — 150 тысяч рублей, информировал Башинформ.

…и молодым учёным