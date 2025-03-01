Кнайсль заявила, что Россия победила в СВО

Кнайсль также указала, что не случилось и «никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали или которые хотели бы увидеть в Европе». «Мы часто слышали о том, что страна должна распасться на 40 новых государств, но этого тоже не произошло, — подчеркнула она. — С учетом перечисленных факторов, я считаю, что да, Россия победила».