Кнайсль заявила, что Россия победила в СВО

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена. Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья, что российское общество рухнет. Однако этого не произошло», — отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.
Кнайсль также указала, что не случилось и «никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали или которые хотели бы увидеть в Европе». «Мы часто слышали о том, что страна должна распасться на 40 новых государств, но этого тоже не произошло, — подчеркнула она. — С учетом перечисленных факторов, я считаю, что да, Россия победила».
По словам экс-министра, «никто не ожидал, что Россия будет столь стабильной». «Население поддерживает правительство, люди справляются с новой реальностью», — констатировала она.