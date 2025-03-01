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Кнайсль заявила, что Россия победила в СВО

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия победила в специальной военной операции (СВО). Такое мнение в интервью ТАСС выразила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Источник: РИА "Новости"

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена. Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья, что российское общество рухнет. Однако этого не произошло», — отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Кнайсль также указала, что не случилось и «никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали или которые хотели бы увидеть в Европе». «Мы часто слышали о том, что страна должна распасться на 40 новых государств, но этого тоже не произошло, — подчеркнула она. — С учетом перечисленных факторов, я считаю, что да, Россия победила».

По словам экс-министра, «никто не ожидал, что Россия будет столь стабильной». «Население поддерживает правительство, люди справляются с новой реальностью», — констатировала она.