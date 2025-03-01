Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с началом священного месяца Рамазан

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с наступлением священного месяца Рамазан.
«Прежде всего искренне, от всего сердца поздравляю вас, дорогие мои, всех мусульман страны и весь наш народ с наступлением священного месяца Рамазан — месяца добра, щедрости, благодеяний и милосердия. В эти благословенные дни мы воздаем бесчисленные благодарения Всевышнему за то, что встречаем этот светлый месяц вместе с нашим народом в мире и спокойствии. Сегодня на множестве примеров мы можем видеть, что наши реформы во всех сферах и областях осуществляются на основе благородной идеи “Во имя чести и достоинства, во имя счастья человека” в созвучии с гуманистической сутью священной религии ислам», — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что правительство страны расширяет усилия, направленные на повышение эффективности системы социальной защиты, всестороннюю поддержку больных, лиц с инвалидностью, пожилых людей и лиц, нуждающихся в помощи, молодежи и женщин, граждан находящихся за рубежом, усиление внимания образованию и воспитанию детей, благоустройство мест поклонения и святынь.
Продолжение начатой работы в этом направлении, бережное сохранение мирной и процветающей жизни в стране, атмосферы межнационального и межконфессионального согласия и впредь будут находиться в центре внимания.
«В этот благоденственный месяц, когда сбываются все чистые помыслы, мы искренне просим в своих молитвах о том, чтобы прекратились войны и конфликты, противостояния и распри в различных регионах планеты, установились мир, взаимное уважение, великодушие и сотрудничество на всей земле. Сердечно поздравляя всех мусульманских братьев, наших друзей и партнеров с началом месяца Рамазан, желаем мира, благополучия и процветания их странам и народам», — говорится в послании.
Глава государства пожелал жителям Узбекистана здоровья, счастья, благоденствия и достатка.
«Пусть Всевышний примет наши молитвы, благотворительные и благостные деяния, совершаемые в этот священный месяц. Пусть сбудутся добрые мечты и устремления, надежды нашего народа!», — подытожил президент.