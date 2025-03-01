Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Идея мирных переговоров по Украине впервые стала осязаемой, и Казахстан воспринимает эту тенденцию как очень позитивный сигнал, республика с самого начала выступала за урегулирование конфликта на основе международного права, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
«С самого начала Казахстан выступает за прекращение боевых действий, за урегулирование конфликта на основе международного права и принципов устава ООН. Сегодня идея мирных переговоров впервые стала столь осязаемой, и, конечно, мы воспринимаем эту тенденцию как очень позитивный сигнал», — заявил Абаев.
Он отметил, что мир — это абсолютная ценность, и для Казахстана не важно, где и при чьем посредничестве он будет заключен.
«В данном ключе лучше всех высказался глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев: Казахстан нигде “не напрашивается” в посредники, на международной арене ведет себя сообразно потенциалу и возможностям страны, но всегда готов прийти на помощь в разрешении международных проблем», — заявил посол.