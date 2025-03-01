Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине

«С самого начала Казахстан выступает за прекращение боевых действий, за урегулирование конфликта на основе международного права и принципов устава ООН. Сегодня идея мирных переговоров впервые стала столь осязаемой, и, конечно, мы воспринимаем эту тенденцию как очень позитивный сигнал», — заявил Абаев.