Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине

Посол Абаев: идея мирных переговоров по Украине стала осязаемой.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Идея мирных переговоров по Украине впервые стала осязаемой, и Казахстан воспринимает эту тенденцию как очень позитивный сигнал, республика с самого начала выступала за урегулирование конфликта на основе международного права, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

«С самого начала Казахстан выступает за прекращение боевых действий, за урегулирование конфликта на основе международного права и принципов устава ООН. Сегодня идея мирных переговоров впервые стала столь осязаемой, и, конечно, мы воспринимаем эту тенденцию как очень позитивный сигнал», — заявил Абаев.

Он отметил, что мир — это абсолютная ценность, и для Казахстана не важно, где и при чьем посредничестве он будет заключен.

«В данном ключе лучше всех высказался глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев: Казахстан нигде “не напрашивается” в посредники, на международной арене ведет себя сообразно потенциалу и возможностям страны, но всегда готов прийти на помощь в разрешении международных проблем», — заявил посол.