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В Абхазии началось голосование во втором туре выборов президента

СУХУМ, 1 мар — РИА Новости. В Абхазии начали работать участки для голосования во втором туре выборов президента, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 мск. Для избирателей доступы 152 участка в Абхазии и еще два в России — в Москве и Черкесске. В основной список голосующих внесли 134 тысячи человек.

Во втором туре выборов участвуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба. В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и «против всех кандидатов». ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более четверти граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей.

Если ни одного из кандидатов не изберут президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.