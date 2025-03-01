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Первые в 2025 году выборы начались в Хабаровском крае

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

Источник: Избирательная комиссия Хабаровского края

В Хабаровском крае в эти выходные начались местные выборы в трёх муниципальных районах, сообщает официальный Telegram-канал крайизбиркома.

В посёлке Октябрьский Ванинского района и посёлке Софийск Верхнебуреинского района проходят выборы депутатов представительных органов власти. Ещё в одном населённом пункте — в Киселёвском сельском поселении Ульчского района — избирают главу.

Голосование стартовало сегодня, 1 марта. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

По данным на 15:00, явка составила 4,39% на выборах депутатов в Октябрьском, 7,85% — в Софийске и 7,14% — на выборах главы в Киселёвском поселении.