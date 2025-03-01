ВСУ атаковали Россию 48 беспилотниками. Военная операция, день 1102-й

09:15.
09:10 Пожар случился на промпредприятии в Николаевской области, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким.
09:05 Группировки войск «Запад» и «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ.
«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем, авиации мотострелковые подразделения группировки улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Кондрашовки, Загоруйковки, Купинска, Голубовки, Зеленого Гая, Торского и Ямполя», — сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
08:55 Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского.
По словам парламентария, отказываясь от мирных переговоров, Зеленский фактически предал национальные интересы Украины, народ которой давно выступает за прекращение военных действий.
08:40 Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия одержала победу в украинском конфликте.
«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена», — сказала она.
Она добавила, что, вопреки ожиданиям западных стран о возможном проигрыше России, не произошло ни массовых восстаний, ни распада на новые государства.
08:30 Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN заявил, что европейцы предлагают продолжать конфликт на Украине еще в течение года, чтобы ослабить Россию.
В Вашингтоне считают такие планы нереалистичными, отметил Рубио.
08:25 Опасность атаки БПЛА в Белгородской области отменили спустя почти 11 часов, следует из сообщений ГУ МЧС по региону.
08:20.
08:16 ⚡️ Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности прекращения военной поддержки Украины.
08:13 Зеленский ответил отказом на призыв американского сенатора Грэма уйти в отставку. По мнению украинского лидера, «это решение может принять только народ Украины».
08:10 Зеленский признал, что Украине «будет тяжело победить» без американской поддержки, но добавил, что Европа готова продолжать финансировать ВСУ.
08:06 Владимир Зеленский не считает, что повел себя неправильно во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме накануне вечером и отказался извиняться за перепалку.
08:03 ⚡️ Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников.
«Двадцать один — над территорией Тверской области, 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, пять БПЛА — над территорией Брянской области, по три БПЛА над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два БПЛА над территориями Смоленской и Липецкой областей и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1102-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.