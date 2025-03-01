ВСУ атаковали Россию 48 беспилотниками. Военная операция, день 1102-й

В ночь на 1 марта над российскими регионами уничтожили 48 украинских беспилотников. Аппараты сбили над Тверской и Брянской, Белгородской и Ростовской, Смоленской, Липецкой и Курской областями, а также над Крымом. Владимир Зеленский отказался извиняться за перепалку с Трампом в Белом доме. Госсекретарь Марко Рубио назвал выступление украинского лидера фиаско и добавил, что он не хочет мира. «Газета.Ru» ведет хронику событий.