Лукашенко поздравил поисковый батальон с 30-летием

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов 52-го отдельного специализированного поискового батальона с 30-летием его основания, сообщили в субботу пресс-служба главы государства.
Белорусский лидер назвал данное подразделение уникальным, отметив, что военнослужащие осуществляет значимые государственные задачи по поиску и увековечиванию памяти воинов, погибших в боях за Родину.
«Важно, что, возвращая из небытия имена героев, вы даете возможность родственникам узнать о судьбе своих близких», — говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул значимость деятельности батальона в расследовании фактов геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны, а также в патриотическом воспитании молодежи на примере подвигов победителей.
«Убежден, что та большая работа, которую воины-поисковики проводят по увековечиванию памяти защитников Родины, — это выражение признательности и исполнение священного долга белорусского народа перед предками, пожертвовавшими своими жизнями ради нашей свободы», — сказал глава государства.
Белорусский лидер пожелал личному составу и ветеранам батальона здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и новых успехов в службе на благо республики.
52-й отдельный специализированный поисковый батальон Министерства обороны является единственным подразделением в стране, которое занимается поиском и идентификацией останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны и других конфликтов, проходивших на территории Беларуси.