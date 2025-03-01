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Лукашенко поздравил поисковый батальон с 30-летием

По словам белорусского лидера, это уникальное подразделение Вооруженных Сил выполняет важные государственные задачи, связанные с поиском и сохранением памяти о воинах, отдавших свои жизни в борьбе за Родину.

Источник: AP 2024

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов 52-го отдельного специализированного поискового батальона с 30-летием его основания, сообщили в субботу пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер назвал данное подразделение уникальным, отметив, что военнослужащие осуществляет значимые государственные задачи по поиску и увековечиванию памяти воинов, погибших в боях за Родину.

«Важно, что, возвращая из небытия имена героев, вы даете возможность родственникам узнать о судьбе своих близких», — говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул значимость деятельности батальона в расследовании фактов геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны, а также в патриотическом воспитании молодежи на примере подвигов победителей.

«Убежден, что та большая работа, которую воины-поисковики проводят по увековечиванию памяти защитников Родины, — это выражение признательности и исполнение священного долга белорусского народа перед предками, пожертвовавшими своими жизнями ради нашей свободы», — сказал глава государства.

Белорусский лидер пожелал личному составу и ветеранам батальона здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и новых успехов в службе на благо республики.

52-й отдельный специализированный поисковый батальон Министерства обороны является единственным подразделением в стране, которое занимается поиском и идентификацией останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны и других конфликтов, проходивших на территории Беларуси.

Лукашенко Александр