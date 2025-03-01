Ключевые кадровые перестановки февраля

Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz подготовил обзор по важным кадровым перестановкам в феврале 2025 года.
13 февраля Магзум Мирзагалиев был назначен советником президента. С апреля 2022 по май 2024 года он занимал пост председателя правления НК «КазМунайГаз».
В тот же день, 13 февраля, Болат Акчулаков был освобожден от должности советника президента, которую занимал с апреля 2023 года. На следующий день, 14 февраля, он стал председателем KAZENERGY. Сообщалось, что Магзум Мирзагалиев, который ранее был назначен советником главы государства, объявил о прекращении своих полномочий на посту председателя KAZENERGY. Он предложил кандидатуру Болата Акчулакова на эту должность, которая была единогласно поддержана всеми компаниями — членами ассоциации KAZENERGY.
14 февраля Тамара Дуйсенова была назначена помощником президента. Она была освобождена от должности заместителя премьер-министра, которую занимала с июня 2023 года.
17 февраля Ерулан Жамаубаев стал заместителем председателя Нацбанка. С мая 2024 года он занимал должность советника президента.
Руслан Желдибай был назначен советником президента — пресс-секретарем президента 17 февраля. С 1 сентября 2023 года он был помощником главы государства по вопросам внутренней политики и коммуникациям. На эту должность 24 февраля был назначен Арман Кырыкбаев. С марта 2024 года он был заведующим отделом по коммуникациям администрации президента.
28 февраля Канат Шарлапаев был назначен помощником президента по экономическим вопросам. С сентября 2023 года он работал министром промышленности и строительства.
Отметим, что структура Администрации Президента РК представлена здесь.
Перейдем к кадровым перестановкам в правительстве и областных акиматах. Так, 14 февраля Ермек Кошербаев стал заместителем премьер-министра. С июня 2023 года он был акимом Восточно-Казахстанской области. 17 февраля акимом ВКО стал Нурымбет Сактаганов. Он был первым заместителем акима этой области с сентября 2023 года.
14 февраля Нурлан Уранхаев был освобожден от должности акима области Абай, которую занимал с июня 2022 года. 17 февраля акимом области Абай стал Берик Уали. С сентября 2023 года он был советником главы государства — пресс-секретарем президента.
28 февраля Ерсайын Нагаспаев стал министром промышленности и строительства. С января 2022 года он был и.о. управляющего директора по новым проектам НК «КТЖ».
Также 28 февраля Асет Иргалиев возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам. В 2024—2025 годы он был постоянным представителем РК при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.