Ключевые кадровые перестановки февраля

В тот же день, 13 февраля, Болат Акчулаков был освобожден от должности советника президента, которую занимал с апреля 2023 года. На следующий день, 14 февраля, он стал председателем KAZENERGY. Сообщалось, что Магзум Мирзагалиев, который ранее был назначен советником главы государства, объявил о прекращении своих полномочий на посту председателя KAZENERGY. Он предложил кандидатуру Болата Акчулакова на эту должность, которая была единогласно поддержана всеми компаниями — членами ассоциации KAZENERGY.