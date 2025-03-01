У омских районов появился свой полпред

В девяти районах Омской области назначили полномочного представителя губернатора. Им стал Дмитрий Бобров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
О назначении объявил губернатор Виталий Хоценко на еженедельном оперативном совещании регионального кабинета министров при участии глав районов.
В круг задач полпреда будет входить подготовка предложений для губернатора по развитию и совершенствованию взаимодействия исполнительной власти Омской области и местного самоуправления. Полпред назначается на один год.
Институт полномочных представителей главы региона в муниципальных образованиях Омской области обеспечивает реализацию полномочий высшего должностного лица Омской области во взаимоотношениях с органами местного самоуправления.
Ранее мы писали о новом назначении в областной прокуратуре.