Ответ «Истории румын»: в Гагаузии хотят создать свой школьный учебник

КОМРАТ, 1 мар — Sputnik. В ответ на скандальный школьный учебник по «Истории румын» для старшеклассников, в Гагаузии предложили разработать собственные учебники по истории региона и гагаузского народа.
Инициатор проекта, вице-спикер Народного собрания (НСГ) Георгий Лейчу, отметил, что нынешняя подача истории в молдавских школах создает впечатление, будто Молдова — временное образование, а ее будущее связано исключительно с Румынией. Он заявил, что считает такой подход «негосударственным» и предложил изъять спорный учебник, который поддерживает министр образования Дан Перчун.
Педагог и депутат НСГ Светлана Дювенжи привела пример из скандального учебника, где советских специалистов, работавших в Молдове, называют «мошенниками, бродягами и алкоголиками».
«Как можно такое писать? Мы должны учить детей реальной истории, а не искаженному её варианту», — заявила Дювенжи.
Проект постановления НСГ, предполагающий разработку нового регионального Закона об образовании и учебных пособий по истории Гагаузии, а также изъятие скандального учебника по истории румын, поддержали в управлении образования и Научно-исследовательском центре автономии.
Ранее гагаузские педагоги потребовали пересмотреть содержание нового учебника по истории для двенадцатых классов, в котором искажаются исторические факты и присутствуют тезисы, оправдывающие и героизирующие нацистов. Они направили в Министерство образования Молдовы, Народное собрание и Исполком Гагаузии, а также авторам учебника соответствующее обращение.
Напомним, ранее общественников Молдовы возмутило то, что в молдавских учебниках «История румын» присутствуют тезисы, оправдывающие и даже героизирующие нацистов. Глава Минобразования Дан Перчун тогда назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур.
Еврейская община Молдовы потребовала от министерства образования отозвать учебник. Глава общины Александр Билинкис заявил, что организация предложила привлечь к экспертизе учебника Национальный институт по изучению Холокоста имени Эли Визеля в Румынии.
В то же время глава Министерства образования и исследований Молдовы Дан Перчун заявил, что ведомство запросит мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме дать рецензию на молдавский учебник.